Una lite tra fratelli porta alla luce l’attività di spaccio e denaro falso

I carabinieri della Sezione Operativa di Bassano del Grappa hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di denaro falso.

Questi arresti sono il frutto di un lavoro di indagine, condotto sotto la guida della Dr.ssa Alessandra Block, scaturito da una intelligente quanto attenta attività informativa svolta dai carabinieri. L’operazione nasce da un litigio. Già, una bella litigata tra un tossicodipendente ed il suo “fornitore ufficiale”, raccontata poi agli investigatori bassanesi che, pur non conoscendo realmente i motivi della lite, al volo comprendono la solidità del racconto e si mettono al lavoro. C’è voluto un bel po’ di tempo per raccogliere tutti gli elementi necessari a costruire un quadro probatorio ed indiziario sufficiente per convincere il titolare delle indagini ad emettere un decreto di perquisizione domiciliare e personale a carico dei fratelli DIFO CALCANO Josè Miguel e DIFO CALCANO Miguel Angel, domenicani di 27 e 23 anni, con precedenti specifici, residenti a Mussolente. Qui, la perquisizione consentiva il rinvenimento complessivo di 420 grammi di cocaina, circa 10mila euro in banconote di vario taglio, sostanza da taglio, bilancino di precisione e diverse centinaia di euro in banconote false. Inoltre si rinvenivano circa 5mila euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio, anche perchè risultavano disoccupati da anni.