Una Jeep per il Pronto Soccorso di Vicenza

Nel pomeriggio odierno, presso il concessionario De Bona Motors, il commendator Giancarlo Ferretto, presidente della Fondazione San Bortolo Onlus, in una cerimonia simbolica ha consegnato le chiavi di una Jeep alla Centrale operativa Suem 118 di Vicenza, diretta dal dottor Federico Politi.

Il veicolo, in un mese e mezzo, sarà allestito ad automedica.

La donazione è stata promossa dalla Onlus che da anni supporta il nosocomio vicentino, in raccordo con l’ULSS 8 Berica, per sostituire l’automedica andata distrutta in un incidente in viale D’Alviano il 5 febbraio scorso.