Una giornata a passo d’asino per riscoprire il territorio

Lentezza, conoscenza, avventura: le parole d’ordine per domenica 22 settembre a pieno contatto con la natura, in cui sarà possibile imparare a condurre un asino. Alle 9.30, infatti, con ritrovo a Malga Verde a Conco (Val Lastaro), partirà la passeggiata con asini a cura di Asiago Guide e della Fattoria sociale Pachamama, realizzata nell’ambito del progetto di Coldiretti Vicenza “Adotta un albero” e della rassegna di eventi “E…state in Marcesina”.

Un trekking speciale a passo d’asino, ideale per bambini, famiglie e non solo, per vivere le montagne vicentine in compagnia, rilassandosi e divertendosi.

Camminare è recuperare il valore del proprio tempo. Alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Non è solo una camminata nella natura, è un’escursione per conoscere l’ambiente circostante e per rispettarlo.

Sono chiamati trekking someggiati e permettono di fare escursioni in compagnia, con lentezza, facendo trasportare agli animali gli zaini e l’attrezzatura per allestire un campo qualora il vaggio sia di più giorni. Questo turismo “ecologico” è stato importato dalla Francia e dalla Svizzera, dove vi sono molte strutture che affittano gli Asini addestrati per questo tipo di trekking.

Si hanno notizie sull’utilizzo dell’asino già 4000 anni a.C. in Egitto, poi i Greci e Romani lo introdussero in tutti i paesi del Mediterraneo, mentre grazie agli Spagnoli questo animale fu diffuso nell’America meridionale.

Solo dal 1960 con l’avvento della meccanizzazione nelle nostre campagne, si è avuto un costante declino del suo impiego in agricoltura. Pochi sanno che l’asino è un’animale assai indipendente e lavora per compiacere il suo padrone.

A conquistare l’affetto delle persone è la loro docilità e l’intelligenza, a detta di molti, superiore a quella dei “cugini” cavalli.

Nei trekking, dopo una prima fase di conoscenza della persona che lo guida sui sentieri di montagna come in campagna, l’asino farà del suo “conduttore” il suo punto di riferimento, e lo seguirà fedelmente alla pari del cane. Caratteristica dell’asino è di muoversi con lentezza e prudentemente, consentendo ai partecipanti all’evento di ammirare le bellezze dei luoghi attraversati, i pascoli con le mucche intente a brucare l’erba, i fiori alpini, oppure le multicolori farfalle.