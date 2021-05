Una forma di Asiago speciale per Mattarella in occasione del 75° anniversario della Repubblica

Una forma di 75 mesi di Asiago DOP personalizzata con i colori del tricolore è stata inviata al Presidente Sergio Mattarella dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago per celebrare i 75 anni della Repubblica Italiana.

In occasione della Festa del 2 giugno, i trentacinque soci del Consorzio Tutela Formaggio Asiago che, dal 1979, producono la specialità veneto-trentina, hanno scelto di testimoniare la loro costruttiva azione nel portare il nome dell’Italia in oltre 150 stati del mondo inviando simbolicamente al Quirinale una forma di Asiago DOP Stravecchio di 75 mesi, uno per ogni anno della Repubblica. La forma è stata selezionata tra la produzione di Asiago DOP Stagionato del 2015 e, per l’occasione, personalizzata con i colori del tricolore e l’effige del Presidente Sergio Mattarella.

“Dopo l’impegno profuso durante la pandemia per continuare a produrre la scelta sicura di un prodotto garantito, di altissima qualità che, con la sua origine certa, ha risposto alla ricerca di prodotti naturali e genuini – afferma Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – celebriamo, con questa iniziativa, la comune volontà di ripresa condividendo il nostro spirito di positivo e rinnovato impegno verso un futuro di crescita e sviluppo.”