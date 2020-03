Ragazzini giocano in strada: denunciati genitori

Interventi dei Carabinieri di VICENZA, LONGARE, CAMISANO VICENTINO, LONIGO, TORRI DI QUARTESOLO: denunciate quindici persone per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



I Carabinieri della Compagnia di Vicenza nella giornata di sabato 21 marzo 2020 e nella nottata fra sabato e domenica hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, quindici persone.

Come già verificatosi nei giorni precedenti, le persone denunciate venivano sorprese all’esterno delle loro abitazioni riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte. Caso particolare a Camisano Vicentino, in via degli artiglieri, dove circa 10 ragazzini (minori anni 14) giocavano tra di loro in mezzo alla strada.

All’arrivo dei carabinieri alcuni bambini si sono dati alla fuga mentre altri venivano bloccati e ricondotti a casa. I genitori dei bambini verranno denunciati ai sensi dell’art 650