Una coppia di chiampesi tra i 10 “Giusti per il Mondo”

Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, l’amministrazione comunale ha conferito il crest del Comune a Daniele Pieropan e Maria Mistrorigo. Daniele e Maria, terziari francescani, la scorsa domenica a Feltre, sono stati insigniti del riconoscimento di “Giusti per il mondo”. Da 20 anni, infatti, in occasione dell’annuale Festa del Volontariato sociale, nella città bellunese viene assegnato a 10 persone nel mondo il riconoscimento “Una stella dall’arcobaleno” a persone o enti che in Italia e nel mondo si siano particolarmente spesi in storie di vita di sofferenza, marginalità, spiritualità, educazione, cultura, cittadinanza, politica, associazionismo e solidarietà. “Daniele e Maria da una vita sono missionari nei luoghi più poveri del mondo – ha detto il Sindaco di Chiampo Matteo Macilotti – e hanno fatto della loro unione e della loro famiglia un dono per gli altri”.