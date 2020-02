Una chiampese sulla copertina di Vogue Italia

C’è Chiampo sulla più prestigiosa rivista di moda italiana: Vogue Italia, infatti, dedica la copertina di questo mese al ritratto fotografico della modella Maty Fall Diba. Ma forse non tutti sanno che la splendida ed affermata modella, che calca le passerelle dei migliori stilisti internazionali – ha sfilato recentemente per Yves Saint Laurent – è originaria di Chiampo. Lo ha reso noto oggi il Sindaco della città Matteo Macilotti, direttamente dalla sua pagina facebook: “Maty è nata nel 2001 in Senegal dove è rimasta con la madre fino a 9 anni di età, quando ha raggiunto il padre che già viveva e lavorava a Chiampo. Maty da molti anni vive qui, è diventata a 18 anni agli effetti di legge cittadina italiana, ed è una nostra concittadina… una bellezza italiana, ma soprattutto una bellezza chiampese! Orgoglioso di te Maty!”. Maty appare, bellissima, ritratta nel patinato mensile che detta lo stile nel mondo stringendo a sé la parola “Italia” e con al suo fianco l’iconica scritta “Italian Beauty”: un modo elegante e moderno, intelligente e fine, per lanciare un messaggio importante di civiltà e tolleranza.