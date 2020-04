“Una Cartolina per Asiago”, parte la campagna social promossa dall’Altopiano di Asiago e dalle sue categorie

Se in questo momento difficile le persone non possono raggiungere Asiago, allora è l’Altopiano che si muove verso di loro. I grandi eventi che ci travolgono portano con sé novità e abitudini rivoluzionate, anche se certe cose non cambiano mai: la bellezza dell’ Altopiano di Asiago è intatta, con la sua pianura vivida, le montagne a vegliare i colori e la storia respirata in ogni angolo. In attesa di rivivere tutto questo allora, è bello ripescare nella memoria i bei momenti vissuti dentro un panorama così significativo per non dimenticarlo mai. Per una volta non bisognerà inviare una cartolina da Asiago, ma si dovrà inviarla per Asiago, stringendoci tutti in questo momento e trasformando la distanza in straordinaria unione.



Asiago, in collaborazione con le associazioni di categoria, lancia una call attraverso i canali social di tutte le attività per raccogliere materiale fotografico da poter riunione sotto gli hashtag #UnaCartolinaperAsiago e #asiago7comuni. L’appello andrà avanti fino al 20 maggio. Le immagini saranno riprese dai singoli profili che sono promotori dell’iniziativa, ma anche dalla pagina @visitasiago che due volte a settimana, sia su Instagram che su Facebook, creerà una vera e propria galleria emozionale in cui far rivivere Asiago e la sua poesia. Ogni foto sarà accompagnata da nome, cognome e città di provenienza di chi l’ha scattata. L’obiettivo del Comune di Asiago è quello di fare rete coinvolgendo tutto il territorio e di portare avanti un’azione mirata di brand protection, mantenendo saldo il legame con tutti gli amanti dell’Altopiano.