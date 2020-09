Un weekend di mobilità sostenibile e sport con il Durona Team a Chiampo

Domani Chiampo celebrerà la settimana della mobilità sostenibile attraverso la passione per lo sport. “Una notte da duroni”, questo l’evento che si svolgerà in piazza Zanella e sarà un riassunto e un ringraziamento per tutte le attività svolte nel 2020 dal Durona Team. Si partirà con il riassunto della DuronaNeverStops, gara virtuale di 40km che si è svolta a Crespadoro dal 6 giugno al 31 agosto e che ha visto la partecipazione di circa 300 persone, il cui ricavato verrà donato durante la serata al CAI sezione Arzignano. A tutti coloro che hanno completato il percorso sarà donato un bicchiere riciclabile da poter utilizzare più volte durante le corse in modo da non sprecare plastica, reso possibile grazie alla società Acque del Chiampo Spa. A seguire saliranno sul palco gli atleti che hanno partecipato alle diretta di #casadurona, delle originali dirette fatte su Instagram durante il lockdown con atleti del Nord Italia per parlare di corsa e allenamenti alternativi nonchè sogni sportivi nel cassetto. Sarà proiettato il video della spedizione “Cima Carega” inserita nella performance artistica di Andrea Bianconi, che in data 5 luglio ha visto arrivare sulla cima, sulle spalle di una ventina di membri del Durona Team una poltrona d’autore. E proprio questa “poltrona delle idee” ha fatto venire l’idea ai “duroni” di collegare la piazza di Chiampo con Cima Carega, organizzando per domenica 20 settembre un evento sportivo di bici + trail running di 36km e 2300 di dislivello dal nome #Fromchiampotocarega… edizione zero (a numero chiuso causa covid) a sostegno della Fondazione Fibrosi Cistica. Un evento inserito nel programma della mobilità sostenibile Europea e soprattutto in memoria della piccola Angela Vignaga, morta un mese fa ad Arzignano, ricordo molto sentito dato che il papà, Diego, fa parte gruppo Durona.