Un vicentino eletto alla guida della Federazione Internazionale del Latte

Il vicentino Piercristiano Brazzale è stato eletto presidente dell’associazione internazionale del latte (Fil-Idf), il più importante organismo mondiale del settore, cui aderiscono, da oltre 60 paesi, tutti gli attori della filiera: agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca, governi, rappresentanti dei ministeri competenti (salute, agricoltura) e numerose altre organizzazioni. La federazione rappresenta il mondo del latte presso le organizzazioni intergovernative (Fao, Oms, Onu e Oie), i governi nazionali e gli enti sovranazionali come l’Unione europea. È la prima volta che un rappresentante italiano viene chiamato a ricoprire questo ruolo.

Nato nel 1965, agronomo laureato all’Università di Padova, Piercristiano Brazzale è amministratore delegato di Brazzale e Brazzale Moravia. Come responsabile tecnologico del gruppo, si è occupato di tutti i più importanti progetti di sostenibilità.

“Questa elezione è il riconoscimento delle grandi qualità professionali e dell’impegno di Piercristiano Brazzale, imprenditore vicentino del comparto lattiero-caseario e socio storico della nostra organizzazione”.

Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito all’elezione del consigliere di Confagricoltura Vicenza alla guida della Federazione Internazionale del Latte, il più importante organismo mondiale del settore al quale aderiscono oltre 60 Paesi in rappresentanza di tutti gli attori della filiera: agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca, governi, rappresentanti dei ministeri e numerose altre organizzazioni.

“Siamo certi che contribuirà al rilancio di un settore strategico per l’agroalimentare, in un momento storico particolarmente complesso per i mercati internazionali, nel quale occorre dar voce alle istanze delle imprese – conclude Giansanti – ma anche alla promozione e la valorizzazione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nel mondo”.

“Siamo fieri che un rappresentante del nostro territorio berico sia stato chiamato a un ruolo così importante in quello che è uno dei massimi organismi di riferimento del mondo del latte – aggiunge Enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza -, che arriva due anni dopo la sua nomina a vicepresidente. A Brazzale, che rappresenta la migliore tradizione casearia italiana, facciamo gli auguri di buon lavoro nella convinzione che saprà affrontare con la professionalità che lo distingue le istanze di un settore strategico come quello lattiero-caseario”.