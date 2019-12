Un viaggio chiamato Transpad: la storia della ciclista vicentina Laura Ceccon

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Due mari, quattro nazioni, 33 passi, 2700 chilometri, 48.000 metri di dislivello, 17 giorni, 100.000 emozioni: sono i numeri dell’avventura ciclistica in solitaria di Laura Ceccon che giovedì 5 dicembre alle 20.30 nella sede della circoscrizione 4 in via Turra 70 presenterà la sua esperienza di vita sui pedali dall’Oceano Atlantico al Mar Adriatico, dai Pirenei alle Dolomiti attraversando la Francia e scalando molti tra i più mitici passi europei.

La presentazione video-fotografica, dal titolo “Un viaggio chiamato TransPAD”, è promossa da Carisma Team in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive.

L’iniziativa ha il sostegno di 3Tbike, RecordBike e ReadyForUltra oltre che di Libereinvetta, progetto volto a promuovere, attraverso la montagna, la libertà della donna contro ogni forma di violenza e di limitazione imposta.

L’incontro, destinato agli appassionati di ciclismo ma anche agli amanti della montagna, dello sport, dell’avventura e dei viaggi, è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.