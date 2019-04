“Un Tv dentro all’uovo” per i bimbi del S.Bortolo

Negli anni ’50 erano in pochi ad avere in casa un televisore. E chi aveva questa fortuna era letteralmente preso d’assalto dai vicini, incuriositi da questa scatola che trasmetteva per lo più giochi a premi e programmi culturali.

Oggi l’evoluzione è stata notevole. Non c’è più il televisore, c’è lo smart Tv, uno strumento in rete che interagisce con altri dispositivi che utilizziamo quotidianamente. E tra i maggiori utilizzatori ci sono senza dubbio i bambini ed i giovani.

“Pensiamo come sempre ai nostri piccoli angeli ricoverati al San Bortolo di Vicenza – spiega la presidente di Team For Children Vicenza, Coralba Scarrico – e riteniamo fondamentale che per la loro qualità della vita possano contare anche sulla presenza in stanza di un Tv. Spesso rimproveriamo i nostri bambini perché giocano troppo al cellulare o non si scollano dal televisore, ma dobbiamo essere consapevoli che le ore in ospedale sono interminabili, quindi alleviare un po’ lo scandire dei minuti è senza dubbio molto importante”.

Così Tfc Vicenza, anche sulla scorta di alcune recenti donazioni, ha pensato di attivare un nuovo progetto, in stretta sinergia con l’Azienda Ulss 8 Berica: “Un Tv dentro all’uovo”, al quale potranno aderire con il proprio contributo privati ed aziende che intenderanno stare dalla parte di chi non chiede nulla, ma ha tanto bisogno di gesti di solidarietà concreta.

“Io rinuncio al mio uovo di Pasqua per aiutare un altro bambino”. È la frase emblematica di quanto i più piccoli siano capaci di comprendere che fare del bene fa sentir bene. “Questa frase l’ha pronunciata recentemente un bambino che ha preso parte ad uno dei nostri eventi – conclude la presidente Scarrico – e credo sia davvero significativa. Rinunciare a qualcosa che ci viene donato per aiutare qualcuno che ha bisogno è un pensiero di grande valore. Stare dalla parte di chi è in ospedale, soprattutto quando si tratta di bambini, è un nostro dovere civico. Rinunciare ad un uovo di Pasqua, quindi, può fare doppiamente bene”. Per informazioni sulle attività di Tfc Vicenza è possibile visitare il sito www.teamforchildrenvicenza.it o contattare la segreteria dell’Associazione al 392.4854147 o inviare una mail all’indirizzo: info@teamforchildrenvicenza.it