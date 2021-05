Un Ponte di musica a Bassano: omaggio a Ennio Morricone

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Concerto sul Ponte di Bassano in omaggio a Ennio Morricone.

Sabato 29 maggio con il Maestro Diego Basso e il flautista Andrea Griminelli,

in scena 80 elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del Coro lirico Opera House.

L’inedito tributo alla storia del Ponte.

Sarà la musica di uno dei compositori più importanti al mondo, da sempre simbolo di unione e di universalità, ad inaugurare gli eventi in onore del Ponte di Bassano restituito alla Città. Sabato 29 maggio, alle ore 19.00, l’architettura palladiana, adagiata sulle acque del fiume Brenta e incorniciata dal Monte Grappa, farà da palcoscenico al concerto “Un ponte di musica – Omaggio a Ennio Morricone”, interpretato dal celebre flautista Andrea Griminelli e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro lirico Opera House diretti dal Maestro Diego Basso.

L’evento, promosso da Due Punti Eventi con il contributo del Comune di Bassano del Grappa, sarà visibile al pubblico in diretta streaming (il canale di trasmissione sarà comunicato a breve). In seguito, domenica 30 maggio, alle ore 21.15, il concerto sarà trasmesso su Tva (ch.10 digitale terrestre e ch. 832 di Sky e TivùSat), media partner dell’evento.

Sul Ponte di Bassano, con oltre 80 artisti tra orchestrali e coristi, andrà in scena una perfetta sinergia tra direttore d’orchestra, orchestra e strumento solista, secondo una scaletta di brani scelti fra le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il maestro Morricone ha composto. Si tratta di musiche radicate nella memoria collettiva, così come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi: dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente.

Nel concerto non mancherà un omaggio speciale alla storia del Ponte degli Alpini, anche noto come Ponte Vecchio di Bassano, con un’inedita suite di musica tratta dal brano “Sul ponte di Bassano”, con arrangiamenti originali firmati dal Maestro Diego Basso.

Inoltre, le note eseguite dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana rievocheranno demolizioni e ricostruzioni frutto di travolgenti piene del Brenta, incendi, esplosioni ma anche la capacità di ricostruire e ricominciare. Oggi il Ponte come la Musica riunisce e unisce, congiungendo luoghi e persone che altrimenti non potrebbero essere raggiunti.

Il progetto, nato da un’idea di DuePunti Eventi, vede la collaborazione professionale tra un profondo conoscitore dell’orchestra e delle possibilità degli strumenti come Diego Basso e un musicista dalle sensibilissime interpretazioni e della tecnica sorprendente come Andrea Griminelli. Il risultato è uno degli omaggi più autentici ad Ennio Morricone, interprete della più bella musica del nostro tempo, capace di coinvolgere ed emozionare pubblico di tutte le generazioni.

Entrambi infatti sono conoscitori ed estimatori della musica del grande compositore Ennio Morricone. Il Maestro Diego Basso ha diretto numerosi concerti dedicati alle opere del compositore romano. Per il flautista Griminelli, Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra, accompagnandolo personalmente al pianoforte.

Il concerto “Un ponte di musica – Omaggio a Ennio Morricone” è promosso da Due Punti Eventi con il contributo del Comune di Bassano del Grappa. Main sponsor dell’evento sono Karizia Spa, Sidastico Spa, Emisfero e Famila, Poli Distillerie, Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo. Partner sostenitori del concerto: BRP Pneumatici, Romano Medica, Studio Dentistico Pavin, Costenaro Assicurazioni, IALC. Media partner del concerto: Il Giornale di Vicenza, Tva, La Piazza – quindicinale di Bassano.