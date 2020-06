Un pane per Vicenza che vale oltre 3 mila euro: l’annuncio è del sindaco Francesco Rucco e del vicesindaco con delega ai servizi sociali Matteo Tosetto con riferimento all’iniziativa promossa dallo chef del ristorante stellato El Coq e del bistrò Garibaldi di piazza dei Signori, Lorenzo Cogo, per aiutare famiglie e persone in difficoltà economica che non riescono a procurarsi beni di prima necessità.

“Ringraziamo Lorenzo per aver ideato e realizzato questa iniziativa – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega ai servizi sociali Matteo Tosetto – . Oggi riceviamo una donazione importante, grazie alla generosità dei vicentini, che sarà versata sul conto corrente di #VicenzaSolidaleCovid19, attivato in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, per l’acquisto in particolare di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Questi 2.000 euro si aggiungono ad altri 1.000, raccolti sempre attraverso la campagna di Lorenzo, che sono già stati utilizzati per acquistare alimenti durante la prima fase di emergenza, periodo particolarmente difficile in cui molte attività erano chiuse e diversi cittadini non potevano contare su un reddito sicuro. I servizi sociali del Comune stanno proseguendo con la consegna di pacchi con alimenti per aiutare circa 3 mila persone e ci auguriamo sinceramente che con la ripresa delle attività un po’ alla volta le famiglie in difficoltà possano tornare alla normalità”.

Lanciata il 23 aprile scorso, #UnPanePerVicenza ha visto moltissime persone recarsi il martedì, giovedì e sabato mattina (dalle 9 alle 12) al Garibaldi Vicenza, in piazza dei Signori, per fare una donazione in denaro o in beni di prima necessità (uova, latte, riso, pasta, sugo) in cambio di una baguette preparata dallo chef Cogo.

A collaborare all’iniziativa anche Agugiaro & Figna Molini che ha generosamente regalato la farina.

Grazie a #UnPanePerVicenza sono stati raccolti 3 mila euro in denaro: 1.000 euro sono stati utilizzati per acquistare alimenti per le famiglie in difficoltà. 2.000 euro verranno destinati dai servizi sociali del Comune di Vicenza al progetto #VicenzaSolidale, per aiutare i cittadini che necessitano di sostegno economico.

Molte persone, in alternativa al denaro, hanno donato beni di prima necessità (uova, latte, riso, pasta, sugo) che sono stati consegnati ai volontari del Comune di Vicenza per le borse della spesa predisposte dal Gruppo comunale di Vicenza della Protezione Civile coordinate dall’assessore Mattia Ierardi assieme a tutte le realtà del terzo settore coinvolte, per le famiglie in difficoltà.

Raccolta fondi #VicenzaSolidaleCovid19

È ancora possibile partecipare alla campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 grazie alla sinergia tra il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza, per l’acquisto di beni di prima necessità destinati a cittadini e a famiglie in difficoltà e per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per i volontari.

Si può donare dal portale di Rete del Dono in maniera semplice, sicura e immediata con carta di credito, bonifico bancario, Satispay e PayPal. Basterà collegarsi al seguente indirizzo web https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale e cliccare sul pulsante “Dona anche tu”.