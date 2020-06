Un ospite positivo in casa di riposo a Rossano

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

C’è un positivo nella casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto: un anziano è infatti risultato positivo dopo essere uscito per andare a pranzo a casa dei fratelli, che adesso sono in quarantena. L’uomo era risultato tre volte negativo al tampone: dopo essere caduto e fratturatosi, come da protocollo è stato sottoposto ad un nuovo tampone Ed è risultato positivo.