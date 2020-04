L’orso fuggiasco M49 ha sconfinato in Veneto. Ieri pomeriggio se ne stava crogiolato al sole sulla neve sul fianco del Monte Plische a 400 metri in linea d’aria dal rifugio Scalorbi. Se ne è poi andato al rifugio Fraccaroli, dove ha sfondato la porta d’ingresso del bivacco invernale dove è entrato e ha poi divelto parte del rivestimento in legno.



Foto fatte dagli amici del Cai di Valdagno e dal Forestale Luca Signori.