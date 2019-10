Un nuovo parco pubblico per Zermeghedo

Al via i lavori per il nuovo parco pubblico di Zermeghedo, un polmone verde e un’area di svago e di socializzazione nel cuore del paese. Il Comune ha consegnato i lavori all’Impresa Edile Furgoni Cav. Eugenio srl di Crespadoro, che avrà tre mesi di tempo per completare gli interventi di realizzazione.

Il parco, per il quale il Comune ha stanziato una spesa di 110.000 euro cui si aggiungono 50.000 euro di contributo del Ministero per lo Sviluppo Economico, sorgerà su un’area delimitata dalle vie 4 Novembre, Mieli, Verdi e Costeggiola e fungerà da cerniera verde tra i quartieri residenziali di via 4 Novembre/Mieli e via Verdi.

Avrà una superficie complessiva di 5.200 mq, di cui 1.320 delimitati con una rete e riservati allo sgambettamento dei cani. In quest’ultima area sarà posizionata una fontanella e verrà realizzata la predisposizione per l’illuminazione.

Il terreno del parco, come gran parte del territorio di Zermeghedo, è in pendenza: per tale motivo saranno realizzati alcuni riporti di terra che renderanno di facile percorrenza, e adatta quindi anche ai diversamente abili, la pista ciclopedonale in cemento colorato di 221 metri che attraverserà il parco dall’accesso più alto di via 4 Novembre a quello più basso di via Verdi. Lungo la pista saranno posizionate tre panchine per la sosta.

“Con questo parco dotiamo il paese di una nuova area verde a beneficio di tutta la popolazione – afferma il sindaco Luca Albiero -. Sarà un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta e attrezzato per gli amici a quattro zampe. Nell’area sgambettamento cani, in particolare, stiamo pensando di regolare l’accesso tramite un’apposita tessera, per evitare che si introducano persone non autorizzate”.