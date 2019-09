Un nuovo futuro per i giovani al CPV

Oltre cento ore di formazione gratuita e tre mesi di stage retribuito in azienda per incrementare le competenze personali e professionali: è questa l’opportunità che la Fondazione Centro Produttività, nell’ambito del progetto Garanzia Giovani, offre a giovani NEET (l’acronimo sta per Not Engaged in Education, Employment or Training). L’obiettivo del progetto – finanziato dalla Regione del Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo – è proprio quello di favorire l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 29 anni, che abbiano assolto all’obbligo formativo e non siano attualmente iscritti a nessun corso di studi o formazione. Nel dettaglio, il CPV sta cercando giovani interessati a candidarsi per le posizioni di: magazziniere (120 ore di formazione e 3 mesi di tirocinio), saldatore junior (200 ore di formazione e 3 mesi di tirocinio), addetto marketing e comunicazione (200 ore di formazione e 3 mesi di tirocinio nel Regno Unito) e addetto al back office commerciale estero (200 ore di formazione e 3 mesi di tirocinio).

Per partecipare alle selezioni di giovedì 10 ottobre è necessario inviare, entro l’8 ottobre, la candidatura e il CV in formato Europass all’indirizzo: bedin@cpv.org

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: 04441933198, www.cpv.org.