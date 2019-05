Un nuovo direttore per l’Otorinolaringoiatria di Bassano

Il dott. Luigi Romano è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Bassiano: la sua nomina è stata formalizzata oggi dal Commissario Bortolo Simoni, in quanto primo classificato nel bando di selezione che era stato indetto dall’ULSS 7 Pedemontana per questo ruolo, che ha visto la partecipazione di tre candidati.

Di origini calabresi e residente da anni a Bassano del Grappa, il dott. Romano si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena, dove ha ottenuto anche la specializzazione in Otorinolaringoiatria, sempre con il massimo dei voti. Ha inoltre conseguito il Master Universitario di II livello in Medicina del Sonno presso l’Università degli Studi di Bologna, sempre con punteggio pieno.

Dopo una prima esperienza presso l’azienda socio-sanitaria di Lucca, dal 2007 ad oggi ha lavorato presso l’U.O.C. di ORL al San Bassiano, maturando una significativa competenza sia nella chirurgia robotica in ambito otorinolaringoiatrico, sia nella diagnosi e trattamento dei disturbi respiratori e ostruttivi nel sonno. In ambito chirurgico esegue inoltre interventi per patologie oncologiche e funzionali che riguardano tutto l’apparato otorinolaringoiatrico.

Negli ultimi anni è stato tra i promotori e relatori di diversi corsi ed eventi scientifici, oltre che autore di numerose pubblicazioni su testate nazionali e internazionali di settore.

«Sono entusiasta ed orgoglioso di intraprendere questo nuovo percorso lavorativo – commenta il dott. Romano – e di mettere la mia esperienza professionale al servizio dell’Ospedale San Bassiano, con l’obiettivo di portare, con la collaborazione dei colleghi e del personale di reparto, nuova linfa per un’ulteriore crescita e sviluppo dell’intera struttura complessa ORL».