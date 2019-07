Un nuovo Comandante dei Carabinieri per Bassano

La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha un nuovo Comandante: si tratta del Maresciallo Luca Laghezza, che subentra al reggente in sede vacante Brigadiere Capo Renato Campagnaro.

Classe 1985, diplomato Tecnico di Gestione Aziendale, è stato volontario dell’Esercito Italiano per 3 anni. Arruolatosi nell’Arma nel 2006, ha prestato servizio in qualità di addetto alla Stazione di Sandrigo per 9 anni, quindi Sottufficiale in sottordine alla Stazione di Breganze per altri 3.

Il Comando della Sezione Radiomobile è pertanto il primo incarico pieno di comando di uomini per il Maresciallo Laghezza, a cui vanno i migliori auguri per un proficuo lavoro a favore del Bassanese.

Sincero apprezzamento va al Brigadiere Campagnaro per l’ottimo lavoro svolto duranti i mesi di reggenza.