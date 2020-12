Un mega cestone di Natale all’asta per Vicenza for Children

Sono tanti i bambini che stanno compiendo un percorso di vita difficile, affiancati dalle loro famiglie, che infondono costante amore. E Vicenza for Children è vicina a ciascuno di loro.

The Morning Show, la trasmissione di Radio Globo, che va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 10, ha deciso di mettere in palio il cestone di Natale, pieno di prelibatezze, che verrà messo all’asta, con base di 500 euro. Ed il ricavato sarà devoluto a Vicenza for Children, che lo destinerà al progetto “A casa con le favole”.

“Vicenza for Children – ha ricordato a Radio Globo la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – nasce nel 2014 ed è costituita soprattutto da donne, che hanno deciso di aiutare chi ha “l’inciampo”. Al mio bambino nel 2010 hanno diagnosticato la leucemia. E da una cosa così terribile e che segna l’esistenza, ho voluto creare un’Associazione fatta di passione, amore, gratitudine e di unione. Solo uniti, infatti, si può superare un momento così difficile”.

Il Morning Show vuole tirare fuori del bene dal mondo imprenditoriale, ma anche da semplici cittadini che hanno voglia di fare qualcosa di valore. E la donazione che verrà effettuata si tradurrà in un progetto molto impegnativo, ma anche affascinante: il progetto A casa con le favole. “Un’iniziativa – conclude la presidente Scarrico – per accompagnare giocando, sorridendo, i nostri bambini, accompagnati dai nostri professionisti”.

Per chi fosse interessato a fare un’offerta, la base d’asta è di 500 euro, può contattare il 351.6786611.