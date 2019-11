Un master sulle tecniche di revisione per i Commercialisti di Vicenza

Un master di formazione sulle tecniche operative che riguardano l’ambito della revisione legale, che permette di maturare 10 crediti per il registro dei Revisori Legali: è quanto organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza in due giornate, il 18 e il 25 novembre. Il corso si svolgerà quindi in 2 pomeriggi da 5 ore ciascuno dove, partendo dagli aspetti normativi, le valutazioni preliminari, fino all’accettazione dell’incarico e definizione del compenso, si giunge poi alla pianificazione della revisione stessa con le relative procedure: vedrà la presenza di relatori specializzati con i quali si potrà interagire per trovar risposta alle proprie domande.

L’intento della prima sessione consiste nel considerare le problematiche inerenti le fasi iniziali di revisione, fondamentali ed alle quali bisogna porre particolare attenzione.

Nella seconda sessione del 25 novembre, invece, si parlerà di analisi delle carte di lavoro e procedure pratiche ,organizzazione della documentazione, audit opinion, representation letter e controllo interno ed esterno di qualità. Un approfondimento a 360° della normativa in essere per fornire un quadro di lavoro completo.

L’evento prevede la collaborazione e presenza nella prima sessione di corso degli sponsor Wolters Kluwer, Omega Work, CarMarket, e nella seconda sessione la presenza degli sponsor Maggioli Editore, On solution e CarMarket.

“Un evento totalmente gratuito per i nostri iscritti – spiega Valentina Dal Maso, presidente UGDCEC – mentre per i non iscritti la quota di partecipazione ammonta ad 80 euro (che si riduce a 30 euro se iscritti ad altra Unione d’Italia). Ma per coloro che si iscriveranno in qualità di associati all’UGDCEC VICENZA entro il 16 novembre, il corso è totalmente gratuito come lo saranno tutti i corsi in programmazione per il 2020 e che saranno presentati a breve”.