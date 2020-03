Un malore mentre gioca con la figlia: muore a 45 anni

Colto da un infarto in casa mentre gioca con la figlia, muore all’improvviso a 45 anni. La vittima è Matteo Battilotti, un agente di commercio residente a Volpago del Montello nel trevigiano e originario di Valdagno.

In base a quanto riporta la Tribuna di Treviso e Treviso Oggi, l’uomo sabato mattina avrebbe avuto un malore mentre stava giocando con la figlioletta. A soccorrerlo la compagna, che ha dato l’allarme: sul posto il 118, ma non c’è stato niente da fare per salvarlo. Battilotti lavorava come agente di commercio per la Salomon e viveva a Volpago del Montello da circa 17 anni.