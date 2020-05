Un lupo… sulle rotte del Guà (VIDEO)

Un lupo, solitario, che cammina con la sua falcata inconfondibile nel mezzo del greto del torrente Guà, a Tezze di Arzignano, a poche centinaia di metri della strada provinciale e dalla pista ciclabile. Il suo nobile intercedere ha catturato l’attenzione di un passante che l’ha ripreso: il video, di una ventina di secondi in tutto, è da ieri in circolazione tra sociale e smartphone ed è stato girato da Enrico Salvato, 43enne arzignanese, ieri mattina intorno alle 8. Nel video si vede il lupo che si aggira da solo sul Guà asciutto, all’altezza di Tezze di Arzignano e che, addirittura, per qualche secondo si ferma proprio con lo sguardo che pare rivolto a chi lo sta inquadrando. C’è chi lo indica come “un semplice lupo cecoslovacco”e che quindi lo fa appartenere ai canidi. Ma Tommaso Borghetti, Forestale trentino, contattato da Tviweb in serata ha confermato che l’animale ritratto nel video è proprio un lupo. Lo stesso Borghetti invita il proprietario del video a informare subito i Forestali locali. Il video nella sola serata di ieri ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, spaventando qualcuno, ma meravigliando molti per la rarità dell’animale ripreso.