Un inizio di estate a pieno ritmo per il TCVI

UN INIZIO DI ESTATE A PIENO RITMO AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA

Il clima torrido non ferma le attività estive al Teatro Comunale Città di Vicenza: proseguono con successo gli appuntamenti del mercoledì di Mazzini 39, la Terrazza all’aperto del Teatro Comunale con serate live e dj set, eventi aperti al pubblico, per animare lo spazio open con musica dal vivo e intrattenimento di vario genere, in programma tutti i mercoledì (tranne il 14 agosto), fino al 4 settembre a partire dalle 19.00; gli eventi (aperitivi e musica live) sono organizzati dalla Fondazione in collaborazione con YOLO (You Only Live Once) società di organizzazione e creazione eventi, concept e format per discoteche, festival e piazze.

Ai nastri di partenza anche Music for Life – direzione artistica del maestro Stefano Vignati – l’evento musicale realizzato dal TCVI con l’International Lyric Academy (ILA), una serie di concerti di musica da camera, musica lirica, musical e opera, dieci appuntamenti inprogramma da giovedì 11 a sabato 27 luglio, protagonisti oltre 100 giovani cantanti e musicisti, provenienti in gran parte dalle università di tutto il mondo (in prevalenza dagli Stai Uniti). Entrambe le iniziative sono inserite nella programmazione di “L’Estate a Vicenza 2019” in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Ma è iniziato a pieno ritmo anche il rinnovo abbonamenti per la nuova stagione artistica 2019-2020 del TCVI: aperta il giovedì, fino al 26 luglio (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00), la biglietteria è stata letteralmente presa d’assalto nella prima delle giornate di apertura, nonostante le temperature africane: oltre 160 gli abbonamenti già rinnovati (l’anno scorso si attestavano, alla stessa scadenza a 114), con un incremento del 40% rispetto alla passata stagione. Ma il rinnovo degli abbonamenti (numerose tipologie, vedi www.tcvi.it/it/biglietteria/prezzi-2019-2020/) si può effettuare anche comodamente da casa: inviando una mail a abbonati@tcvi.it, oppure via fax, inviando il modulo ricevuto allo 0444 236336; e ancora, al telefono chiamando la biglietteria, allo 0444 324442 (effettuando poi il pagamento con bonifico entro 5 giorni dalla prenotazione) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00.

Da segnalare inoltre, la modifica di alcune date nel calendario complessivo della stagione.Per la Prosa: “La Classe”, un intenso spettacolo di impegno civile sui temi del disagio giovanile, sarà in scena sabato 15 febbraio (anziché il 14 febbraio come precedentemente annunciato) mentre lo spettacolo “La volpe e il leone. Shakespeare vs Cervantes” sarà sostituito da “Mine Vaganti”, la nuovissima produzione di Ferzan Özpetek,adattamento teatrale del suo celebre film del 2010, diretto dallo stesso regista, in programma martedì 10 e mercoledì 11 marzo. È previsto un cambio data anche per “Animalesse” di e con Lucia Poli (Prosa al Ridotto) in programma sabato 22 febbraio (anziché giovedì 12 marzo); tutti gli spettacoli, come di consuetudine, iniziano alle 20.45.

Anche per la rassegna di Arte a Teatro dedicata ai “Sogni del Novecento sono previste delle variazioni nelle date annunciate: si inizia infatti con Stefania Portinari la giovane curatrice-rivelazione della mostra in Basilica in programma dal prossimo dicembre, che aprirà giovedì 23 gennaio con “La milleduesima notte: arte e moda negli anni Venti”, seguita da Gabriella Belli, direttrice dei musei civici veneziani, fondatrice del Mart di Rovereto che racconterà di “Klimt fra Vienna e Venezia” giovedì 20 febbraio (si invertono le date delle presentazioni rispetto all’annuncio iniziale), mentre Guido Beltramini accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei progetti di Carlo Scarpa, l’architetto che leggeva nel cielo i segni per costruire sulla terra, nel suo intervento “Terra acqua ferro fuoco: Carlo Scarpa architetto sciamano” in programma giovedì 12 marzo 2020 (anziché mercoledì 11 marzo). Anche qui, tutti gli incontri iniziano al Ridotto alle 20.45.

Oltre al rinnovo abbonamenti (per i nuovi abbonamenti bisogna aspettare il 19 settembre), è già iniziata anche la vendita dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento (inizia il 1° ottobre invece la vendita dei biglietti per gli spettacoli e i concerti della stagione): anche qui partenza alla grande, con risultati oltre le aspettative; i biglietti sono ancora disponibili (tranne per il concerto di Niccolò Fabi in programma il 20 dicembre, sold-out da tempo), ma è meglio affrettarsi viste le numerose richieste.

Al momento gli spettacoli più gettonati sono: il musical “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini con Gianluca Guidi, seguito dal cabaret travolgente di Teresa Mannino in “Sento la terra girare” (lo spettacolo è nuovissimo, debutterà a dicembre) e dall’one-man-show “Tutto Teo” firmato e interpretato dall’inarrestabile Teo Teocoli. Segue a strettissimo giro, come vendite, la tappa del tour di Vinicio Capossela “Ballate per uomini e bestie”,a Vicenza al TCVI nell’unica data in Veneto, e il musical evergreen “We will rock you” con le canzoni dei Queen cantate in inglese ed eseguite dal vivo.

Una scelta di spettacolo molto ampia, ma sempre di qualità con proposte e nuovissime, all’insegna di un divertimento intelligente, è la cifra caratteristica di questa sezione del cartellone del TCVI, premiata dal pubblico di tutte le età; i biglietti già venduti sono infatti, con un solo giorno di apertura della biglietteria, oltre naturalmente alle vendite online, più di 1.600!

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro, in Viale Mazzini, 39, nei giorni dedicati al rinnovo abbonamenti nei giovedì del mese di luglio (www.tcvi.it/it/biglietteria/tempistiche-campagna-abbonamenti/), online sul sito del Teatro www.tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e tramite l’App TCVI.