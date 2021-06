Un impianto di cogenerazione innovativo per Conceria Cristina del Gruppo Peretti

La Conceria Cristina del Gruppo Peretti, che dagli anni Cinquanta fa dell’innovazione e della sensibilità all’ambiente i cardini della propria attività, ha deciso di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, già contenuto dall’utilizzo di sistemi d’avanguardia nel trattamento dei solventi e di macchinari di ultima generazione.

L’azienda, con sede operativa a Montebello Vicentino , ha siglato un Energy Performance Contract decennale per la realizzazione di un impianto di cogenerazione targato Alperia Bartucci, impresa leader nel campo dell’efficienza energetica.

L’impianto di cogenerazione, che erogherà una potenza elettrica di circa 500 kW, permetterà infatti al sito produttivo di risparmiare circa 2.600 MWh di energia elettrica e 3.200 MWh termici di calore prodotto da acqua calda e vapore, componenti essenziali per i processi necessari alla lavorazione delle pelli.

Per il Gruppo Peretti essere rispettosi dell’ambiente è una missione che orienta le scelte e gli investimenti aziendali. Da anni, infatti, il Gruppo è provvisto di certificazioni e codici di autodisciplina per la gestione della sicurezza e della materia ambientale e utilizza per tutti i suoi siti produttivi solo energia elettrica ottenuta interamente da fonti rinnovabili. Il nuovo impianto di cogenerazione sarà un passo ulteriore nel percorso verso la sostenibilità.

Per questo progetto, Alperia Bartucci verrà remunerata tramite la sola valorizzazione economica dell’energia elettrica prodotta dal cogeneratore e consumata dal sito produttivo. L’azienda di Soave si occuperà inoltre dell’ottenimento di eventuali Certificati Bianchi da CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento). Per tutta la durata contrattuale sarà attivo un servizio di Full Service Manutentivo, nonché il monitoraggio del sistema e dei risparmi con produzione di report periodici.

Giovanni Bartucci, vice presidente esecutivo di Alperia Bartucci, ha presentato così il progetto: «Gli impianti di cogenerazione nascono dall’esigenza di aumentare l’efficienza energetica, riducendo il consumo dell’energia primaria e diminuendo di conseguenza le emissioni climalteranti. Grazie al nostro Energy Performance Contract, apportiamo notevoli benefici in termini di economici, ambientali e di immagine aziendale, che si traducono in un incremento della competitività».

«Per il Gruppo Peretti la sostenibilità ha un valore inestimabile, per tale motivo il nostro impegno è incessante per raggiungere obiettivi di sostenibilità diretti alla riduzione dell’impatto ambientale» ha dichiarato Giuseppe Valter Peretti, titolare del gruppo.