Un fondo da Acque del Chiampo per i danni da Vaia

Diecimila euro, questa la somma che le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Acque del Chiampo hanno messo insieme il Natale scorso per andare in aiuto dell’Altopiano martoriato dall’uragano Vaia nel novembre del 2018 e oggi, insieme al Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni, alla sua Giunta e al Consigliere Delegato della Società, Andrea Pellizzari accompagnato dal Direttore Generale Alberto Piccoli, a Diego Bodin, Agostino Visentin e Luca Cosaro – rappresentanti delle sigle sindacali -, si sono incontrati in Municipio di Asiago per la consegna del simbolico assegno.

“I fondi saranno destinati al ripristino del Parco del Millepini” – ha dichiarato Roberto Rigoni – il polmone verde del centro cittadino che ha subito pesanti danni in quei giorni e in quel luogo abbiamo scelto di inserire una targa con l’elenco di tutti i benefattori che attraverso atti di generosità come quello messo in piedi dai lavoratori di Acque del Chiampo. Un luogo ben visibile che riassuma e ricordi chi ha voluto davvero aiutarci. Ringrazio le maestranze di Acque del Chiampo, il Consiglio di Amministrazione e Andrea Pellizzari”

“Quando ci è stata fatta la proposta” – aggiunge il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari – “non abbiamo avuto esitazioni e il Consiglio di Amministrazione della Società ha subito aderito con grande sensibilità all’idea giunta dai nostri dipendenti, è passato quasi un anno ma le ferite non sono rimarginate e oggi siamo a portare il nostro contributo per il ripristino piu rapido possibile del nostro Altopiano”

“L’idea è nata in una pausa caffè mentre si commentava tra di noi quello che era successo” – conclude Diego Bodin a nome dei colleghi – “il clima natalizio poi ha fatto il resto”.