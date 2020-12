Un documento congiunto per salvare i casinò

Un documento congiunto da presentare al Governo “per evidenziare l’importanza che le case da gioco rivestono nel tessuto economico delle diverse realtà locali coinvolte”. E’ una delle azioni che la Regione Valle d’Aosta e le Amministrazioni comunali di Venezia e Sanremo – come emerso durante una riunione in collegamento streaming – sono pronte a intraprendere “in un’ottica unitaria per salvaguardare le tre case da Gioco italiane”.

Inoltre, si terrà nei prossimi giorni un incontro con alcuni parlamentari delle regioni interessate.

“Si tratta- commenta l’Assessore alle Partecipate della Regione Valle d’Aosta, Luciano Caveri – di lavorare sul piano politico per ribadire come la case da gioco siano importanti per il livello occupazionale e per l’economia delle zone dove agiscono”.