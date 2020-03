Un contagiato a Monteforte d’Alpone: chiude il Municipio

Il Sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto Costa, ha diffuso una comunicazione nella quale informa la cittadinanza che un cittadino di Monteforte d’Alpone è risultato positivo al primo test del coronavirus.

“Il Prefetto -scrive- e le competenti Autorità Sanitarie sono state immediatamente informate. In via precauzionale, resteranno a casa per due settimane le persone che sono state a stretto contatto con il cittadino risultato positivo.

Un’ultima annotazione: il Palazzo Municipale resterà chiuso a tutti, dipendenti e fruitori dei servizi, il tempo necessario per procedere alla sanificazione degli ambienti. Tuttavia, si segnala che verrà apposto alla porta d’ingresso del municipio un cartello informativo dove verrà indicato un numero telefonico a cui chiamare per urgenze (ad esempio per segnalare il decesso di una persona o altre situazioni connaturate all’urgenza). Sarà nostra tempestiva premura comunicare alla cittadinanza ogni altra e utile notizia in merito”.