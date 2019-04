Un concerto per premiare i Migliori Allievi “Danza e Musica”

Concerto d’Estate





Sabato 4 maggio 2019 dalle ore 20:30, presso il Teatro San Pietro in via Matteotti, 66 di Montecchio Maggiore si rinnova l’ormai rinomato appuntamento giunto all’ottava edizione, ideato e fortemente voluto dalla docente di diritto ed economia dell’Istituto Superiore Silvio Ceccato, professoressa Adriana Carlotto.

Il talento artistico di giovani allievi e allieve di danza e musica selezionati tra alcune delle scuole del territorio verrà premiato con delle borse di studio.

“Da piccola sognavo una scuola di danza, ma non ho mai avuto l’opportunità di intraprendere degli studi, così oggi per me è un dovere mettermi a disposizione dei più giovani e incoraggiarli a sviluppare le proprie capacità artistiche, afferma la professoressa Carlotto. Grazie a un impegnativo lavoro di contatto e organizzazione saranno coinvolti una ventina di giovani ragazzi e ragazze e verrà loro riconosciuto un contributo economico. Ringrazio il Comune di Montecchio Maggiore, la FIS (Fabbrica Italiana Sintetici), la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Etradanzae20 e la Regione del Veneto per il prezioso supporto e per la collaborazione.

La musica di qualità e la sensibilità artistica al centro dell’attenzione, in una serata emozionante che permetterà anche ad alcuni affermati talenti internazionali dell’ambito musicale di esibirsi sul palco del teatro montecchiano. Ospiti d’Onore saranno il tenore Alessandro Lora, Mark Biocca e Angela Mingardo Ballerini dell’International Ballet. Presenti, inoltre il Balletto di Verona diretto da E. Verardi e A. Guetsman, il pianista M° Alessandro Marini e Elisa Zoppelletto e Giordano Mercante Ballerini di etradanzae20.

Valorizzare il talento dei giovani, apprezzare la cultura musicale classica. La serata si concluderà con un buffet e l’ingresso è libero. Impossibile mancare.