Un campo da basket in onore di Kobe Bryant: la proposta di Idea Vicenza

L’idea nasce in seno al tavolo dello Sport di Idea Vicenza Rucco Sindaco, e giunge in particolare dal suo Coordinatore, Antonio Buglione, che di basket se ne intende, visto che questa disciplina ha giocato a lungo un ruolo importante nella sua vita e rimane per lui una grande passione.

“La notizia della morte di Kobe Bryant, tra i più celebri e forti giocatori della NBA, è un evento che ha scosso emotivamente tutto il mondo dello sport -racconta a caldo Buglione-.

Come tutti i campioni più grandi, Kobe non rappresenta solo un giocatore di pallacanestro, ma uno dei migliori atleti nella storia dello sport professionistico. Al di là degli innumerevoli successi sportivi, 5 anelli vinti, 2 ori olimpici e tanto altro, sapeva lasciare il segno anche a livello umano, tanto che oggi potremmo dire che sia stato una sorta di “influencer” nell’ambito del basket e dello sport mondiale, dalla fine degli anni novanta e per oltre un ventennio. Grande carisma, personalità e mentalità vincente (The Mamba Mentality, descritta in un suo famoso libro), è stato un esempio per generazioni di sportivi e rimarrà probabilmente a lungo un modello da seguire”.

Sono queste le ragioni che hanno indotto lo stesso Buglione in primis, con il Tavolo dello Sport e tutta l’associazione a proporre al Sindaco Francesco Rucco e alla Giuntal’intitolazione a Kobe Bryant di uno spazio all’aperto, individuato nel playground di Via Istria, all’interno del parco giochi comunale.

Un “campetto” (così viene affettuosamente chiamato da chi ci bazzica abitualmente) che è meta di molti appassionati, giocatori agonisti e amatori, nonché teatro di importanti tornei estivi. Un luogo cui tanti vicentini sono sinceramente affezionati.

“L’intento -conclude Buglione- è quello di far sì che il “Playground Kobe Bryant” continui ad essere un luogo di aggregazione per gli amanti del basket, e un punto di incontro per i giovani che riconoscono in Kobe Bryant un atleta da continuare a seguire e imitare.

Siamo convinti che la cultura sportiva debba alimentarsi proprio partendo da esempi positivi, e sono assolutamente sicuro che l’eredità di Kobe si farà sentire per anni”.