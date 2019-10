Un anno dopo Vaia gli alberi abbattuti diventano casse sonore

Si dice spesso che fa più rumore un albero che cade che un’intera foresta che cresce. Questa volta, forse, non è proprio così. Tre imprenditori under 30 hanno messo in piedi la startup Vaia: dalla tragedia ambientale per donare una nuova esistenza agli alberi schiantati. Le casse sono realizzate in legno d’abete della Val di Fassa, da sempre usato per la costruzione di violini. Una parte dei ricavi è destinata alla comunità locale e ai suoi artigiani.

Federico Stefani, Paolo Milan e Giuseppe Addamo hanno deciso di ridare una seconda vita alla foresta ferita.

“Volevamo cercare di trovare una soluzione concreta alla problematica di tutti questi alberi abbattuti e ormai inutilizzabili per le grandi strutture – spiega Federico Stefani, founder di Vaia -. Da qui l’idea di utilizzare quel legno, considerato ormai inutilizzabile, per creare un oggetto di design che potesse anche lanciare un appello forte e allo stesso tempo sostenere la ripresa del territorio”.

“Vaia”, all’apparenza un semplice cubo di legno massello pregiato, è una vero e proprio amplificatore che permette di propagare in maniera completamente naturale qualunque suono inserendo al suo interno il proprio smartphone. Una cassa passiva che permette, senza l’uso alcun tipo di energia, di poter amplificare quanto si sta ascoltando.

“Per noi si tratta di una metafora forte e concreta, una cassa attraverso la quale amplificare ulteriormente il grido di aiuto della natura e mantenere alta l’attenzione sul cambiamento climatico” prosegue Federico Stefani “creando allo stesso tempo un progetto sostenibile.”

Al centro del progetto, quindi, natura e sostenibilità. Questo si traduce (anche) nella valorizzazione di risorse considerate inutilizzabili. Di scarti, insomma, che andrebbero altrimenti sprecati. Da qui l’idea di utilizzare piante considerate ormai deboli per le costruzioni.

Un circolo virtuoso che non solo presta attenzione agli scampoli di bosco, ma che, quel bosco, prova anche a rimetterlo in piedi. L’assenza di alberi, infatti, aumenta il rischio di frane e dissesto idrogeologico. Con l’acquisto di una Vaia si contribuisce a ripiantare un nuovo albero e far rinascere la foresta.

Ma la cosa più speciale di Vaia è forse questa: ognuna delle casse presenta una spaccatura realizzata dal falegname con un’ascia che segue la venatura naturale del legno ormai rotto. Ciò comporta che ogni pezzo realizzato sia unico. La scelta di “ferire” il legno è nata dall’idea di un falegname che si è unito al team della startup.

Il costo di Vaia è volutamente contenuto proprio per spingere al massimo il suo messaggio e obiettivo. Il costo è di 54 euro include le spese di spedizione in Italia, inoltre una parte dei ricavi è destinata alla comunità locale e ai suoi artigiani, oltre a comprendere il seme del nuovo albero da piantare. “Stiamo combattendo per rendere il progetto quanto più economicamente sostenibile e restituire il più possibile alla natura”, spiegano i fondatori. Partire dal suono e dall’ascolto per poter dire al mondo ‘Guardate cosa sta succedendo’ e cercare, ognuno di noi, nel nostro piccolo di contribuire all’importante discussione che sta avvenendo sui temi ambientali.