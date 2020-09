Un altro brutale pestaggio a Vicenza

Dopo il caso dell’anziano selvaggiamente pestato al Mercato Nuovo, emerge oggi un episodio simile, accaduto lo scorso 3 settembre. Lo riporta in forma completa Il Giornale di Vicenza (edizione cartacea) nelle pagine di cronaca cittadina. In questo caso la vittima è un 25nne originario della provincia di Latina con la passione per la fotografia, che nel pomeriggio del 3 settembre si trovava fra via Gorizia (nota zona di spaccio) e viale Roma.

Sarebbe stato accerchiato nelle vicinanze del supermercato Eurospar, da 3 giovani di colore probabilmente infastiditi per il timore di essere immortalati. Hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni. Lui è fuggito verso via Gorizia dove hanno continuato a pestarlo finché qualcuno non ha allertato la polizia che si è precipitata sul posto.

Il giovane è finito al san Bortolo con il femore spezzato e molti traumi ed ha trascorso 3 giorni in rianimazione. Successivamente è stato trasferito al reparto di Ortopedia. Sporgerà denuncia alla polizia