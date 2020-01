Ultim’ora – Ragazza vicentina trovata morta in Marocco

Una turista vicentina di 30 anni è stata trovata morta sulla spiaggia di Boutalha, a nord di Dakhla, nel sud del Marocco. Lo riferiscono i media marocchini. La ragazza, identificata come Eva Valerio, classe 1989 e originaria di Thiene ma residente a Montecchio Precalcino, risultava scomparsa da 24 ore. A denunciarne la scomparsa un amico marocchino – che ha avuto parte attiva nelle ricerche della scomparsa – con cui dalle prime indiscrezioni non confermate pare la giovane avesse avuto un diverbio e che sia morta per annegamento. Sulla morte indagano le autorità marocchine, il corpo verrà sottoposto ad autopsia. Nel frattempo l’Arma thienese ha avvertito i genitori. La ragazza viveva da tempo tra Italia e Marocco e in queste settimane si trovava là in camper con un amico. Per anni era stata cameriera al Sartea, locale di Vicenza città. Dakhla si trova a oltre 1200 chilometri da Agadir. È una località turistica del Marocco scelta soprattutto da surfisti e da kitesurfisti, affacciata sull’oceano Atlantico.