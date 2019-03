ULTIM’ORA – Noventa: donna di Agugliaro investita perde la vita

Ancora giornata di sangue a Noventa Vicentina e ancora una donna perde la vita dopo essere stata investita.

Grave incidente alle ore 20 circa.

I carabinieri della stazione di Noventa sono intervenuti in via Bergoncino. Poco prima E. K. F., NATA IN MAROCCO, 66 ANNI e residente ad Agugliaro, mentre attraversava la strada a piedi è stata investita da una Opel Astra condotta da M.G., 50enne nato ad Este e residente a Noventa.

A causa del violento urto la donna è morta sul colpo. Ulteriori accertamenti sono in corso.