ULTIM’ORA – Fa avances ad una ragazza poi le sputa in faccia e tenta di aggredirla: arrestato 31enne tunisino

I Carabinieri del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) di Vicenza assieme ai colleghi della stazione di Vicenza in tarda serata hanno arrestato per tentate lesioni gravissime, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale Rhimi Mhamd, cittadino tunisino classe 1989 senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Il giovane, in zona centro a Vicenza, dopo aver fatto delle avance a una ragazza poco più che ventenne, al suo rifiuto le sputava ripetutamente al volto. Lo stesso, anche dopo l’intervento dei carabinieri tentava di colpire con una bottiglia di vetro i parenti della vittima nel frattempo giunti ma, venendo bloccato dai militari sputava nuovamente in direzione della vittima. L’arrestato verrà portato in carcere a Vicenza come disposto dal pm di turno.