Ultimo giorno di scuola, gli studenti sfilano in centro (foto)

Oggi finiscono le scuole e gli studenti si preparano alla loro canonica festa: in centro stanno già sfilando i cortei delle varie scuole che, a suon di trombette e cori, si stanno dando ritrovo nelle vie del centro. In particolare, qualche minuto fa (poco prima di mezzogiorno) un corteo di studenti provenienti da un istituto tecnico o professionale vicentino (riconoscibili a causa di un coro di sfottò nei confronti dei liceali) è stato avvistato in centro dirigersi verso piazza San Lorenzo.

Va ricordato che ogni tipo di celebrazione deve comunque svolgersi rispettando le normative sugli assembramenti.