Ultime ore per iscriversi al Concorso per Ufficiali Arma dei Carabinieri – Le informazioni e i video

Scade alle ore 24.00 di domani 16 febbraio la possibilità di presentare domanda e concorrere al concorso per diventare Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Il bando propone diverse prove selettive di natura medica, psicofisica e culturale, al termine delle quali solo i primi 50 partecipanti verranno selezionati per entrare nell’Accademia Militare di Modena, dove affronteranno un percorso di 5 anni di addestramento militare e studi universitari per conseguire la Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed entrare nel ruolo degli Ufficiali.

Al termine di questo periodo di formazione, i neo-promossi Tenenti (questo il grado con cui si lascerà a Scuola Ufficiali) verranno destinati a diversi incarichi di Comando in tutta Italia sempre più prestigiosi e di responsabilità.

