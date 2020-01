Ulss8, lo sportello distrettuale ora è anche on-line

Da qualche giorno l’Ulss 8 Berica ha un nuovo sportello distrettuale amministrativo, che si affianca ai 14 già presenti in tutto il territorio di competenza. È aperto 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi i festivi, comodamente raggiungibile da casa per tutti gli utenti: si tratta infatti del nuovo sportello amministrativo distrettuale online, che consente appunto di svolgere via Internet le principali procedure di competenza tipiche degli sportelli amministrativi distrettuali. Un progetto che vede l’Ulss 8 Berica all’avanguardia: quella vicentina è infatti la prima azienda socio-sanitaria del Veneto ad avere attivato un sistema così completo ed evoluto per la gestione online delle richieste amministrative degli utenti.

«Da tempo guardiamo ai servizi online con una particolare attenzione – commenta il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi – perché rappresentano uno strumento per far risparmiare tempo e denaro agli utenti e allo stesso tempo ci consentono di razionalizzare una parte dei flussi di lavoro interni, perché è evidente che in prospettiva ridurre gli utenti che si recano fisicamente agli sportelli ci consentirebbe di dedicare più risorse alla gestione delle pratiche piuttosto che al semplice front office e questo si tradurrebbe in una velocizzazione dei tempi di risposta ai cittadini».

Più in dettaglio, tra le procedure che è ora possibile svolgere online vi sono quelle per la scelta o il cambio del Medico di Assistenza Primaria (MAP) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS), la proroga del Pediatra fino ai 16 anni, l’aggiornamento di residenza o domicilio nella Tessera Sanitaria Regionale, le esenzioni per patologia, per malattia rara, per invalidità o per donatori, l’assistenza per AIRE, i trattamenti riabilitativi, l’assistenza sanitaria all’estero (DPR 618/1980) e l’attivazione del telesoccorso e telemonitoraggio.

Per ogni necessità è possibile scaricare, compilare e quindi inviare digitalmente le richieste amministrative, alle quali l’Ulss 8 Berica risponderà entro 30 giorni, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

L’accesso avviene tramite una specifica sezione del sito internet dell’ULSS 8 Berica, www.aulss8.veneto.it: a quel punto l’utente può scegliere il tipo di richiesta. A guidarlo nella compilazione della domanda sono una serie di istruzioni automatiche, che lo accompagnano passo dopo passo per inserire i propri dati anagrafici, dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per fini amministrativi, stampare, firmare e scansionare il modulo di richiesta, allegare copia del documento di identità ed eventuali altri allegati necessari.

Successivamente, il cittadino riceverà notifiche via e-mail sull’avanzamento della sua richiesta, che passerà dallo stato “inviata” agli stati “presa in carico” e “processata”, a seconda di quanto eseguito in back-office dal personale dell’Ulss 8 Berica, fino alla risposta definitiva.

Un sistema molto semplice per i cittadini, quindi, ai quali non è richiesta alcuna particolare competenza informatica, ma allo stesso tempo molto evoluto e completo.

Va ricordato inoltre che questo è solo l’ultimo di una serie di servizi online già attivati dall’ULSS 8 Berica, nell’ambito del piano della Regione Veneto per la digitalizzazione di molte procedure e servizi: tra questi, la prenotazione degli esami e visite specialistiche con il portale icup.aulss8.veneto.it, la prenotazione dei prelievi di sangue con il sito https://ulss8.zerocoda.it e la possibilità di scaricare online i referti ed anche pagare online le prestazioni.