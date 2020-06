Ulss8: “Falsa la notizia dell’eliminazione dell’ambulatorio senologico del San Bortolo”

L’Ulss8 ha rilasciato un comunicato stampa sulla questione che da qualche giorno rimbalza sui social e non solo, e che riguarderebbe la chiusura dell’ambulatorio della Senologia al San Bortolo di Vicenza. Ecco il comunicato.

“È del tutto falso che sia stato eliminato l’ambulatorio della Senologica al San Bortolo: la sua attività prosegue regolarmente, con 46 visite settimanali così come in passato. Vero è che l’ambulatorio, come altri servizi non legati alle urgenze, negli ultimi mesi era stato temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza covid, ma sarà riattivato dalla settimana prossima.

Dal comunicato emerge una certa confusione: l’accentramento dell’attività senologica alla Breast Unit di Montecchio Maggiore riguarda esclusivamente l’attività chirurgica (in conformità con le più recenti linee guida internazionali) e l’organizzazione del personale medico che ha in carico le visite specialistiche, ma non è mai stato ipotizzato di eliminare o depotenziare l’ambulatorio del San Bortolo. E cosa ancora diversa è l’attività di screening mammografico, per la quale tra l’altro nel 2019 l’Ulss 8 Berica ha centrato l’obiettivo indicato dalla Regione Veneto circa la percentuale di adesione, a conferma dell’impegno e della serietà con cui viene presidiata l’attività di prevenzione senologica.

In definitiva, desideriamo rassicurare che non c’è dunque bisogno di “alzare la voce”, perchè non c’è stato e non ci sarà niente di quanto indicato un po’ confusamente nel comunicato”.