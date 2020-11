Ulss8 Berica, arriva la prenotazione online per le visite sportive agonistiche

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per semplificare l’accesso ai servizi, in particolare attraverso la prenotazione online. Da alcuni giorni, infatti, questa è possibile anche per le visite medico-sportive gli atleti agonisti. È sufficiente collegarsi al portale dell’ULSS 8 Berica e quindi cliccare sull’apposito pulsante nella sezione “Servizi online”: inizierà la procedura guidata che consente di completare la prenotazione nel giro di pochi minuti.

Rispetto ad altre prestazioni che è già possibile prenotare online, non mancano alcune particolarità: una volta selezionato lo sport praticato, infatti, il sistema segnala all’utente in automatico anche gli altri esami che sono eventualmente richiesti per la disciplina praticata (sarà direttamente il Medico dello Sport a prescriverli in occasione della visita).

Inoltre, poiché i certificati per la pratica sportiva agonistica hanno, generalmente, validità di un anno, una volta indicata la scadenza del certificato precedente, il sistema propone automaticamente le disponibilità più a ridosso della data di scadenza (in quanto è possibile effettuare, in regime di gratuità secondo i LEA, la visita una sola volta l’anno per ciascuno sport). Il tutto con la possibilità di scegliere comunque il giorno e l’orario preferiti.

Il servizio è al momento attivo per le visite effettuate presso l’ambulatorio di Sandrigo, ma presto sarà esteso anche alle visite svolte a Vicenza, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina e Valdagno.