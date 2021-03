Ulss7, l’appello: “Non recatevi troppo in anticipo alla vaccinazione”

Al fine di ridurre le attese presso i punti di vaccinazione, l’ULSS 7 Pedemontana invita i cittadini a non presentarsi troppo in anticipo rispetto all’orario delle convocazioni. «L’incremento del ritmo delle vaccinazioni – sottolinea il direttore Generale Carlo Bramezza – sta spingendo al massimo la macchina organizzativa che abbiamo messo in campo, per questo motivo chiediamo anche la collaborazione degli utenti. In particolare, è importante che si presentino solo pochi minuti prima dell’orario indicato nella prenotazione. Alcuni utenti, invece, vedendo dai giornali e in TV che ci sono state delle code occasionali, pensano di venire prima per attendere di meno, ma così contribuiscono in buona fede a incrementare l’affollamento, rendendo più difficile l’accesso per chi ha appuntamento prima di loro e in generale appesantendo la gestione delle attività. Chiediamo quindi la collaborazione di tutti: presentarsi in anticipo non fa guadagnare tempo, anzi è controproducente».