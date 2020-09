Ulss7, al via lo screening gratuito per gli scrutatori

Nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana lo screening per gli operatori dei seggi elettorali (presidente, scrutatori e segretari) si terrà venerdì 18 e sabato 19 settembre. In conformità con le direttive regionali, lo screening sarà completamente gratuito e su base volontaria. L’accesso sarà diretto, dunque senza prenotazione: basterà presentarsi dalle 7.00 alle 13.00 in uno qualsiasi dei 5 ambulatori per i tamponi ad accesso diretto già attivati nel territorio, presso l’ospedale di Bassano, a Marostica nelCentro S.S. “Prospero Alpino”, all’ospedale di Santorso, a Schio presso la Casa della Salute e infine all’ospedale di Asiago.

Per l’occasione sarà utilizzato il Tampone Rapido, che come noto consente di conoscere il risultato già in pochi minuti.

I cittadini interessati dovranno recarsi presso la sede prescelta con documento di identità, tessera sanitaria e documentazione che attesti la condizione di componente di seggio. Naturalmente, eventuali tamponi rapidi con esito positivo saranno immediatamente presi in carico dal Nucleo Covid del Dipartimento di Prevenzione.