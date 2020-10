Ulss Vicentine: i ricoveri sono 118, a Vicenza, Valdagno, Noventa, Santorso e Marostica

Aggiorniamo i dati relativi alle Ulss Vicentine. Il dato più significativo è quello dei ricoveri negli ospedali della provincia, aumentati nettamente negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda l’Ulss 7 Pedemontana (Alto Vicentino e Bassanese) ad oggi sono 38 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

I ricoverati sono 44 (39 a Santorso in area non critica, 2 a Marostica), di questi 3 sono in terapia intensiva a Santorso (numero stabile). Nelle ultime 24 ore vi sono stati 7 ricoveri in area non critica.

Per quanto riguarda l’Ulss 8 Berica, il raffronto di oggi è con venerdì.

Il totale dei ricoverati è di 74. Di questi 41 in area medica a Vicenza (+7 rispetto a venerdì), 15 in Medicina a Noventa (+5) e 16 in geriatria a Valdagno. 2 pazienti sono in terapia intensiva a Vicenza. Da venerdì vi sono 258 positivi in più.