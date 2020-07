Ulss Berica – Bilancio settimanale covid: 5 positivi e 1 terapia intensiva

Ecco il bollettino riassuntivo settimanale dell’Ulss 8 Berica. Sono 4510 i tamponi eseguiti (5 soggetti sono stati trovati positivi, alcuni legati al focolaio di Pojana). Calo dei pazienti in sorveglianza attiva (-26), ma balzo in avanti dei soggetti in sorveglianza passiva (383, +84, sono quasi tutti legati alla cena di Gambellara e alle frequentazioni dell’imprenditore colpito da covid e ricoverato ora in terapia intensiva al San Bortolo). Proprio l’imprenditore fa riaprire le terapie intensive covid del San Bortolo dopo qualche settimana di assenza di pazienti. NESSUN DECESSO NEGLI ULTIMI GIORNI.

ULSS 7

Vi è anche il bollettino giornalieri dell’Ulss 7 Pedemontana.

Nessun caso nelle ultime 24 ore (totale positivi dall’inizio dell’epidemia: 1610). 79 i soggetti in sorveglianza attiva/passiva). Da ieri sono zero i pazienti covid ricoverati.

Sotto: bollettino settimanale Ulss 8 Berica