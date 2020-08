Ulss 8, punti di accesso libero per il test Covid

Continua l’impegno per lo screening dei cittadini che necessitano del test covid nei 6 ambulatori ad accesso libero attivati dall’ULSS 8 Berica: due presso l’ospedale San Bortolo, gli altri presso gli ospedali di Arzignano, Noventa Vicentina e Valdagno e presso la sede di Distretto in Strada Marosticana.

L’ULSS 8 Berica sottolinea che in queste sedi, senza prenotazione, possono effettuare gratuitamente il tampone non solo i cittadini di rientro dai Paesi per i quali è obbligatorio il test, ma anche tutti quei cittadini di rientro da zone potenzialmente a rischio o che semplicemente ritengono di essere stati esposti a una situazione di potenziale rischio di contagio.

Gli ambulatori presso gli ospedali di Vicenza, Arzignano e Noventa Vicentina sono attivi 7 giorni su 7 con orario 7.00-13.00, mentre l’ambulatorio in Strada Marosticana è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 11; quello di Valdagno, invece, è aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 12.00.

In tutti i casi l’accesso è diretto, senza obbligo di prenotazione e senza necessità di prescrizione da parte del proprio Medico di Medicina Generale.

La comunicazione del risultato del tampone avverrà tramite sms o il proprio Medico di Medicina Generale, mentre il referto formale (spesso richiesto dai datori di lavoro) può essere scaricato accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (per attivarlo è sufficiente seguire le istruzioni sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica).