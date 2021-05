Ulss 8: nel weekend tornano a salire i ricoveri ordinari, calano le terapie intensive, 4 decessi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il bollettino dell’Ulss 8 Berica di lunedì 10 maggio indica una situazione incerta. Se da un lato, a fronte di un numero elevato di tamponi (8277) sono stati rilevati 156 positivi da venerdì ad oggi (nel weekend scorso furono 174 a fronte di 7444 tamponi), dall’altro aumenta il numero delle persone ospedalizzate dopo il calo continuo della scorsa settimana.

Sono 6 i pazienti in più ricoverati: 9 sono entrati in area medica a Vicenza. Calano a 11 le terapie intensive. Sono 4 i decessi (lo scorso weekend non vi furono morti)