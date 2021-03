Ulss 8 – Iniziate anche vaccinazioni 1943-1947 con medici di base, la raccomandazione: attendete e non telefonate

Ad oggi l’ULSS 8 Berica ha somministrato 86.983 dosi di vaccino anti-Covid e vaccinato 61.199 vicentini, dei quali 25.784 hanno già ricevuto la seconda dose. Solo nella giornata di ieri sono state somministrate 3.231 dosi.

Prenotazioni online

Anche l’ULSS 8 Berica è pronta a passare, da domani, alla piattaforma di prenotazione messo a punto dalla Regione Veneto, caratterizzato da un sistema estremamente semplice e già integrato con le agende di prenotazione delle diverse aziende socio-sanitarie.

Il nuovo sistema regionale inoltre, sulla base del codice fiscale, consentirà di bloccare fin da subito l’accesso da parte di eventuali utenti che non dovessero avere diritto in quel momento alla prenotazione, semplificando quindi la gestione delle prenotazione anche da questo punto di vista.

Inoltre, per gli utenti che non hanno accesso a Internet o che comunque hanno difficoltà a effettuare in autonomia la prenotazione online, dalla giornata di domani ci sarà anche la possibilità di effettuare la prenotazione presso le farmacie vicino a casa, dove il farmacista potrà anche aiutare l’utente a precompilare la documentazione necessaria.

Vaccinazione presso i Medici di Medicina Generale

Con la giornata di oggi prende avvio in ULSS 8 Berica la vaccinazione presso i Medici di Medicina Generale, che come noto riguarda i nati tra il 1943 e il 1947 e si svolgerà presso i loro ambulatori, tutti i mercoledì nel Distretto Est e tutti i giovedì nel Distretto Ovest.

Saranno direttamente i Medici di Medicina Generale a contattare i propri assistiti, in ordine di età partendo dai più anziani: si invitato pertanto i cittadini appartenenti a queste classi di età a non contattare il proprio medico curante, ma ad attendere con fiducia il proprio turno.

Per la giornata di oggi è prevista la somministrazione di 2.380 vaccini da parte dei Medici di Medicina Generale del Distretto 1, mentre saranno 2.220 quelli somministrati nella giornata di domani dai colleghi del Distretto 2.

Complessivamente in ULSS 8 Berica saranno quasi 200 i Medici di Medicina Generale che inizieranno le vaccinazioni già da questa settimana, numero destinato a salire ulteriormente già dalla prossima settimana.

I nati nel 1942, 1948, 1949, 1950 e 1951

Si ricorda invece che i nati negli anni 1942, 1948, 1949, 1950 e 1951 saranno vaccinati direttamente presso i Punti di Vaccinazione dagli operatori dell’ULSS 8 Berica, prenotandosi online attraverso il nuovo portale regionale attivo da domani.