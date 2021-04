Ulss 8 – Importante informazione sulle vaccinazioni (sito, over 80 e vaccinazioni spostate)

Sul sito dell’Ulss 8 berica è stato pubblicato il dettaglio degli aventi diritto in questa fase della campagna. Confermate le sedute per gli over 80, mentre le 3.000 vaccinazioni già sospese saranno recuperate tra sabato e lunedì

L’ULSS 8 Berica ha pubblicato sul proprio sito Internet l’elenco dettagliato delle categorie di utenti attualmente abilitati alla prenotazione della vaccinazione anti-Covid, specificando nel dettaglio l’elenco completo dei soggetti considerati “fragili” e “con disabilità”.

Per maggiori informazioni rimane comunque a disposizione il numero verde della Regione Veneto: in risposta ad alcune segnalazioni pervenute, si specifica che è regolarmente attivo, anche se questa mattina è stato a tratti difficile da raggiungere per alcun utenti in seguito all’elevato numero di telefonate ricevute. Si invitano pertanto gli utenti ad attendere con pazienza nel caso in cui non riuscissero a prendere immediatamente la linea.

Per quanto riguarda le ripercussioni dei ritardi nelle forniture di vaccino originariamente previste, si conferma la sospensione – già comunicata – di circa 2.000 somministrazioni previste per la giornata di oggi e di ulteriori 1.000 per la giornata di domani, per utenti tra i 70 e i 79 anni, che però sono stati già tutti riprogrammati tra sabato 3 e lunedì 5 aprile.

Sono invece confermate tutte le vaccinazioni per gli over 80 già programmate.