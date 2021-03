Ulss 8 – Da oggi il ticket si paga in tabaccheria e non solo…

L’ULSS 8 Berica ha adottato per tutti i possibili pagamenti dovuti dai cittadini

il sistema di pagamento elettronico “pagoPA”

Da qualche giorno è possibile effettuare i pagamenti dovuti per le prestazioni sanitarie dell’ULSS 8 Berica praticamente… ovunque: l’azienda socio-sanitaria vicentina ha adottato infatti il sistema di pagamento elettronico pagPA, che rende più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.

Più in dettaglio, d’ora in poi in tutti gli avvisi di pagamento dell’ULSS 8 Berica sarà inserito un codice univoco abbinato ad un QR code che potrà essere utilizzato per effettuare il pagamento online, tramite il portale MYPAY. Ma anche per chi non è avvezzo all’utilizzo di Internet, il nuovo sistema porta importanti novità: lo stesso avviso infatti potrà essere pagato anche presso le tabaccherie, le ricevitorie, i bancomat e i supermercati.

Una volta effettuato il pagamento, all’utente sarà rilasciata una ricevuta telematica che potrà esibire agli ambulatori.

L’ULSS 8 Berica ha inoltre attivato l’indirizzo mail pagopa@aulss8.veneto.it, attraverso il quale è possibile richiedere la copia della fattura/ricevuta fiscale, allegando alla richiesta copia della ricevuta telematica e di un documento d’identità.